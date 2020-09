Totti: “Io e la Roma ci ritroveremo. Pallotta ha commesso degli errori” (Di martedì 1 settembre 2020) “Non brucio dall’esigenza di cambiare, ho trovato un’altra cosa che mi appassiona. Messa in chiaro la premessa, è naturale pensare che prima o poi io e la Roma ci ritroveremo. Ma i tempi non li detto io, e soprattutto non aspetto che succeda seduto a far niente sul divano di casa”. Queste le parole di Francesco Totti in un’intervista rilasciata ai microfoni de “La Repubblica”. L’ex capitano della Roma parla di una concreta possibilità di tornare a ricoprire un ruolo nel club giallorosso in futuro. “Quando tornerò alla Roma? Non è la domanda giusta. Troppo diretta, questa è una storia di sfumature. Se lei mi chiede quando incontrerò la famiglia Friedkin le rispondo: quando mi inviteranno a prendere un ... Leggi su sportface

