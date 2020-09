Torna Primo Appuntamento su Real Time, dal 1° settembre 5 nuovi episodi per trovare l’amore al buio (Di martedì 1 settembre 2020) Da martedì 1° settembre Torna Primo Appuntamento in prima serata su Real Time, con cinque nuovi episodi per raccontare la magia (se e quando scatta) del Primo incontro tra persone in cerca dell’anima gemella. L’attore Flavio Montrucchio Torna alla guida della nuova edizione del dating show di Real Time che fa incontrare single speranzosi di accoppiarsi: il Primo Appuntamento viene combinato in un romantico ristorante, sotto gli occhi del conduttore e dello staff che, all’occorrenza, fa da confidente ai concorrenti. Dall’attesa al bancone del bar al Primo incontro con l’altro/l’altra, ... Leggi su optimagazine

matteosalvinimi : Dalla Puglia con amore! Chi rispetta le regole è il benvenuto, chi viene a spacciare o a far casino torna a casa co… - giulianopisapia : I #DecretiSicurezza sono ancora in vigore. Dovevano essere rivisti subito, era nei patti di #Governo. Non sono sta… - Gibblues : RT @nneditore: Il 10 settembre torna in libreria @djpoissant, con il suo primo romanzo: #LaCasaSulLago, tradotto da @GioiaGuerzoni. È diff… - jobsocialeu : Torna DigithON, la più grande maratona digitale italiana, che anche quest’anno non si ferma:l’edizione 2020, la 5°,… - PintaMedicea : #Settembre: primo focus eventi del mese dedicato al #MicroBo Beer Festival della #birraitaliana che non molla! Rito… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Primo Tuttosport: ‘La Juve torna in Chiesa’. Il 25 viola il primo nome per Paratici. La formula… Fiorentina.it Atalanta, Gasperini: «Ripartiamo da zero». Ilicic ancora fuori organico: «Miranchuk non è il suo vice»

«Non voglio più sentire parlare degli ultimi quattro anni e dei record, che esistono per essere battuti. Io sono per ricominciare da zero: chi sta fermo e pensa solamente a ripetersi, alla fine torna ...

STELVIO - Paris torna sugli sci: "Buon feeling, ora a Zermatt con gli altri"

Domme ha tutto il tempo di riprendere con calma il feeling con la neve e con la velocità visto anche che sono state annullate le tappe nordamericane di Coppa del mondo e la prima discesa sarà a ...

«Non voglio più sentire parlare degli ultimi quattro anni e dei record, che esistono per essere battuti. Io sono per ricominciare da zero: chi sta fermo e pensa solamente a ripetersi, alla fine torna ...Domme ha tutto il tempo di riprendere con calma il feeling con la neve e con la velocità visto anche che sono state annullate le tappe nordamericane di Coppa del mondo e la prima discesa sarà a ...