Svezia: adolescenti stuprati, torturati e sepolti vivi dentro un cimitero. Arrestati due immigrati (Di martedì 1 settembre 2020) Solna, 1 set – Svezia sempre più fuori controllo in balia di gang di immigrati. Mentre a Malmo decine di musulmani mettevano a ferro e fuoco la città, a Solna, a nord di Stoccolma, due adolescenti vivevano un incubo che sembra uscito da un film dell’orrore. I due ragazzi, entrambi di sedici anni, sono stati picchiati, torturati, stuprati e poi sepolti vivi all’interno di un cimitero. I loro aguzzini sarebbero due immigrati di 21 e 18 anni. Dalle prime ricostruzioni si ipotizza che i due ragazzi si sarebbero rifiutati di comprare della droga. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa, a riportare la notizia è il media svedese Aftonbladet. A salvarli è stato un passante A scatenare la ... Leggi su ilprimatonazionale

