Supercoppa Europea. Bayern Monaco-Siviglia a Budapest il 24 settembre con il pubblico (Di martedì 1 settembre 2020) "Il Comitato Esecutivo dell'UEFA ha deciso di consentire che la Supercoppa Europea 2020 si disputerà il 24 settembre 2020 a Budapest con un numero ridotto di spettatori – fino al 30% della capienza dello stadio – al fine di studiare con precisione l'impatto degli spettatori sul protocollo UEFA Return to Play". È il comunicato apparso sul sito ufficiale del massimo organo internazionale del calcio in merito al match tra Bayern Monaco e Siviglia che andrà in scena nella capitale ungherese. "È stato confermato che tutte le altre partite UEFA – prosegue la nota – continueranno a essere giocate a porte chiuse fino a nuovo avviso, come inizialmente deciso dal Comitato Esecutivo UEFA il 9 luglio ...

