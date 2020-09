Sondaggi elettorali SWG, il M5S il partito che perde i più dopo l’estate (Di martedì 1 settembre 2020) Sondaggi elettorali SWG, il M5S il partito che perde i più dopo l’estate dopo la pausa estiva ritornano i Sondaggi elettorali di SWG per il Tg di La7, Non vi sono terremoti nelle intenzioni di voto, il dato più significativo è probabilmente il calo del Movimento 5 Stelle, che scende di sei decimali, dal 16,4% al 15,8%. Può essere che sia il graduale esaurirsi di quel consenso al premier Conte in seguito all’emergenza coronavirus. E del resto Conte è stato piuttosto silente nell’ultimo mese. Ad approfittarne sono diversi partiti con piccoli progressi. Per esempio il PD, che riagguanta il 20% crescendo del 0,4%, mentre Sinistra/MdP e Italia Viva guadagnano un decimale andando al 3,7% e al 3,2%. In tal ... Leggi su termometropolitico

LegaSalvini : SONDAGGI ELETTORALI CAMPANIA, LA LEGA ANNUNCIA QUERELA E RISARCIMENTO: “NON SIAMO AL 3%” SONDAGGIO IPSOS DEL CORRIE… - AdiraiIt : #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #SondaggiPolitici2020 Ecco i Sondaggi politici elettorali Swg per LA7 ad… - infoitinterno : Sondaggi elettorali settembre 2020 per le elezioni Politiche - infoitinterno : Sondaggi elettorali, il centrosinistra potrebbe non perdere la Toscana: Pd davanti alla Lega - Debris65 : Sondaggi elettorali Bidimedia: Regionali Puglia, Emiliano vantaggio esiguo -