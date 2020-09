Sommaruga sul Ceneri: «Ora la Germania deve mantenere la sua promessa» (Di martedì 1 settembre 2020) La consigliera federale intervistata in vista della cerimonia di venerdì: «Un pensiero va anche alle vittime» Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Sommaruga sul Ceneri: «Ora la Germania deve mantenere la sua promessa» #svizzera #germania #ceneri -

Ultime Notizie dalla rete : Sommaruga sul

Ticinonline

AlpTransit San Gottardo SA ha completato la costruzione della galleria di base del Ceneri, l'ultima grande opera prevista in questa fase per la costruzione delle nuove trasversali ferroviarie alpine.BERNA - La Conferenza dei governi cantonali (CdC) si dice favorevole al progetto di legge Covid-19, ma chiede chiarimenti e aggiunte per mantenere il necessario margine di manovra e disporre di soluzi ...