Sei in menopausa? Questa è la tua nuova routine di skincare (Di martedì 1 settembre 2020) «Parola d’ordine idratazione, perché diminuiscono gli estrogeni ed è il momento di usare prodotti dalle formule più ricche, non più quelle semplici che si scelgono a trent’anni, è l’ora di cosmetici più completi», questa la raccomandazione della dottoressa Corinna Rigoni presidentessa dell’associazione Donne Dermatologhe Italiane. «Gli estrogeni hanno azione protettiva su tante performance del corpo, da quelle intellettive a quelle della pelle, e in menopausa subiscono un calo. È per questo che in questa fase della vita molte donne ricorrono all’assunzione di sostituti con una terapia ad hoc. L’immediato miglioramento innescato dalla terapia sostitutiva si vede sull’idratazione di tutti gli organi, poiché gli estrogeni sono gli ormoni che preparano alla riproduzione, una fase in cui c’è una rigenerazione totale delle cellule vitali. Ecco perché l’invremento incremento di estrogeni innesca sempre un aumento delle performance organiche e del sistema immunitario, che diventa più forte». Leggi su vanityfair

Non si può arrivare a 55 anni e continuare a usare la stessa crema dei 30. Ogni età ha le sue priorità e la pelle lo sa bene. Ecco gli aggiustamenti da fare «Parola d’ordine idratazione, perché diminu ...

