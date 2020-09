Scuola. Presidenti Consiglio Istituto Roma-Lazio: non pronti a ripartenza (Di martedì 1 settembre 2020) “Come risponde una societa’ di fronte a una calamita’ naturale? Con il sostegno economico dello Stato, con il coordinamento tecnico-operativo sul territorio, con la solidarieta’ fra le persone. Tre livelli di interventi che permettono alle comunita’ di superare gli eventi e ripartire in tempi brevi. Il lockdown ha rappresentato per le scuole un evento cosi’ avverso da scuoterle dalle fondamenta: si e’ registrata una reazione pronta a livello centrale con stanziamenti cospicui di fondi e una partecipazione paziente di studenti e famiglie a sostegno dell’istituzione scolastica. Inoltre i presidi, insieme ai collaboratori, docenti e Ata, non hanno smesso un solo giorno di lavorare alacremente per la ripartenza dell’anno scolastico”. Cosi’, in una nota, il Coordinamento dei Presidenti di ... Leggi su romadailynews

Trovato l’accordo sul trasporto pubblico locale nella Conferenza Unificata: a quanto si apprende da fonti ministeriali l’intesa riguarda una capienza massima dell’80% che può arrivare al 100% per dist ...

Milano, mobilità: "L’80% non basta, trasporti a rischio caos"

Milano, 1 settembre 2020 - L’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Maria Terzi, non nasconde il rischio di «disagi con la ripresa dell’attività scolastica, soprattutto in relazione ai grandi numer ...

