Scoperta una nuova foiba in Slovenia. 250 le vittime trucidate. (Di martedì 1 settembre 2020) di Domenico Stimolo. Riguardo la Scoperta (di alcuni giorni addietro) di una nuova foiba in Slovenia, nell’area territoriale di Kočevski Rog, un altopiano carsico montuoso vicino la località di Kocevie a metà strada tra Zagabria e Lubiana, distante 168 Km da Trieste – dalle fonti slovene si apprende che tra i 250 resti di corpi umani … Leggi su freeskipper

