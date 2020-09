Roma, Tajani: “Il candidato sindaco ‘modello Bertolaso’ o un militare” (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA – “Dell’amministrazione Raggi non salvo nulla. Quando si tornera’ a votare per il Comune di Roma noi dovremo mettere in campo un candidato che non sia un politico, anche se ovviamente legato alla cultura di centrodestra”. Antonio Tajani, europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia, in una intervista a Il Tempo indica la strada da seguire per battere Pd e M5s alle elezioni del prossimo anno. Leggi su dire

Roma, 31 ago. (askanews) - "Il governo decida cosa fare per mettere in sicurezza le scuole e i trasporti. Bisogna utilizzare i soldi del Mes e forse bisogna cominciare a pensare a una riapertura dopo ...

«Dell’amministrazione Raggi non salvo nulla. Quando si tornerà a votare per il Comune di Roma noi dovremo mettere in campo un candidato che non sia un politico, anche se ovviamente legato alla cultura ...

