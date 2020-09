Roma, maglia personalizzata per il figlio di Fedez e Chiara Ferragni (Di martedì 1 settembre 2020) Roma - Cresce il legame tra la Roma e la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez . I Ferragnez stanno festeggiando il primo anniversario di matrimonio a Roma e nell'albergo in cui alloggiano hanno ... Leggi su corrieredellosport

_Pedro17_ : Finalmente sono giallorosso! Molto felice di entrare a far parte di questo grande club e di difendere questa maglia… - OfficialASRoma : ?? In occasione dell'arrivo di @_Pedro17_ abbiamo ripercorso i giallorossi diventati campioni del mondo prima e dura… - danielnatali3 : RT @daniel78ASR: 'Mi taglierei la barba solo se potessi giocare una partita con la maglia della Roma. Una sola.' Io penso che saresti stato… - marteeares : @Gabbiacane Non conosco persone che a Napoli camminano con maglia con la scritta odio milano odio roma odio Torino.… - sportli26181512 : #Roma, maglia personalizzata per il figlio di Fedez e Chiara Ferragni: La moglie del noto rapper ha pubblicato una… -