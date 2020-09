Reggina-Rami: il comunicato esclusivo degli agenti (Di martedì 1 settembre 2020) Saltata la trattativa tra la Reggina e il difensore ex Milan, Adil Rami. Come vi avevamo già raccontato, il calciatore non si è presentato stamane in Italia nonostante il suo arrivo fosse programmato. Questo il comunicato esclusivo dei suoi agenti, Javier Ruiz e Mario de Ross, che spiega quanto accaduto: “Nonostante il lavoro – senza sosta – svolto dalla Reggina, nella persona di Massimo Taibi, e dai sottoscritti, Javier Ruiz e Mario de Rossi, nell’arco di ben due mesi, ieri sera Adil Rami ci ha comunicato – in tarda serata – di aver avuto un importante contrattempo di natura personale, che non gli ha permesso di essere presente oggi in Italia, nonostante la Reggina avesse già ... Leggi su alfredopedulla

