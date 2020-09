Previsioni Meteo: generale pausa dell’instabilità, ma domani tornano locali temporali. Più mite ovunque (Di martedì 1 settembre 2020) Previsioni Meteo – La circolazione generale sull’Italia è completamente mutata, presentandosi moderatamente depressionaria da Nord a Sud, con fulcro instabile dell’ azione ciclonica tra la Germania e la Polonia. Nonostante, tuttavia, l’azione instabile, i divari termici verticali si sono piuttosto livellati, dato anche una corposa penetrazione di aria più fresca a tutte le quote, anche nei bassi strati e, di conseguenza, le piogge i temporali sono quasi del tutto cessati. In questa mattinata, Infatti, il sole la fa da padrone un po’ ovunque, salvo nubi irregolari sull’Appennino Toscano, Umbro, localmente lungo i settori tirrenici, tra il Nord della Sicilia e la Calabria, sui settori Alpini, ma senza altro ... Leggi su meteoweb.eu

Si ricorda che il codice colore (in questo caso verde) si riferisce esclusivamente al rischio idrogeologico da piogge e temporali (che è appunto assente) e non ai fenomeni connessi ai venti e al moto ...