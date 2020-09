Polpette dietetiche con spaghetti di zucchine (Di martedì 1 settembre 2020) Siete a dieta ma non volete rinunciare a mangiare qualcosa di goloso? Ecco la ricetta per preparare delle buonissime Polpette dietetiche da servire con degli spaghetti di zucchine. Ingredienti: Per fare delle Polpette dietetiche, avrete bisogno di: 500 grammi di macinato di carne di manzo 500 grammi di pane di Kamut vecchio 50 grammi di formaggio grattugiato 1 uovo intero Un filo di olio di oliva Q.b. di prezzemolo fresco Q.b. di sale fino da cucina e di pepe nero. Per accompagnare il piatto: 600 grammi di spaghetti integrali 4-6 zucchine Qualche foglia di prezzemolo riccio fresca Qualche oliva nera. Le dosi indicate sono per 4-6 persone. Come cucinare le Polpette dietetiche: fare l’impasto Con il mixer da ... Leggi su pianetadonne.blog

