Pensione con 61 anni senza quota 100 | le alternative

Per chi non volesse accedere alla quota 100, oggi, le possibilità di pensionamento non sono moltissime se si esclude la Pensione anticipata e quella di vecchiaia. Misure come l'Ape sociale o la quota 41, infatti, oltre a richiedere requisiti anagrafici e contributivi ben precisi necessitano anche l'appartenenza ad un profilo di tutela che non tutti riescono a rispettare. Pensione a 61 anni Un lettore scrive per chiedere: Buongiorno, ho 61 anni da compiere tra poche settimane, e 37 anni di contribuzione versata. Pur sapendo che rientro nella quota 100 vorrei evitare questo tipo di pensionamento per il semplice motivo che essendo un lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Separata non vorrei cessare la mia attività con ...

