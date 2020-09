Omissioni e mezze verità: cosa non torna sull’origine del coronavirus (Di martedì 1 settembre 2020) Il mosaico che una volta terminato dovrebbe rappresentare l’origine e la diffusione del nuovo coronavirus è ancora incompleto. Oggi, a nove mesi dalla comparsa dei primi casi di una “polmonite atipica” nella città di Whuan, capoluogo dello Hubei, Cina meridionale, non abbiamo ancora certezze assolute. In particolare, non sappiamo da dove provenga il Sars-CoV-2 né … Omissioni e mezze verità: cosa non torna sull’origine del coronavirus InsideOver. Leggi su it.insideover

elena_elnmrl15 : @AleBorzi1981 @IlZebraapois Usano i mezzi della pubblicità....trucchetti vari, mezze verità, omissioni ecc.....asso… -

Ultime Notizie dalla rete : Omissioni mezze Gli errori di marzo e l'incapacità di oggi ilGiornale.it Incendio allo Zingaro, Metropolis: "Da decenni assistiamo solo a lacrime di coccodrillo"

Sull'ennesimo disastro avvenuto allo Zingaro c'è l'intervento dell'associazione Metropolis che da anni denuncia ciò che manca per proteggere il territorio dagli incendi, e le stesse omissioni di chi s ...

L'Ue spalanca i porti italiani: "Rispettate le leggi sull'asilo"

Dopo aver raggiunto (in negativo) il record di sbarchi (sono 19.194 i migranti sbarcati sulle coste italiane dall'inizio dell'anno a oggi. Nello stesso periodo dell'anno scorso erano stati 5.135), un ...

Sull'ennesimo disastro avvenuto allo Zingaro c'è l'intervento dell'associazione Metropolis che da anni denuncia ciò che manca per proteggere il territorio dagli incendi, e le stesse omissioni di chi s ...Dopo aver raggiunto (in negativo) il record di sbarchi (sono 19.194 i migranti sbarcati sulle coste italiane dall'inizio dell'anno a oggi. Nello stesso periodo dell'anno scorso erano stati 5.135), un ...