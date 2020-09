Offerte Amazon di settembre per PS4 e Switch: Spider-Man e Assassin’s Creed tra i giochi scontati (Di martedì 1 settembre 2020) Tutti coloro che si professano appassionati di videogiochi e sono alla ricerca di nuove Offerte Amazon saranno felici di sapere che il colosso dell’eCommerce ha avviato nelle ultime ore tutta una serie di promozioni pensate proprio per l’universo in pixel e poligoni. Si tratta, in particolare, dei nuovi sconti di settembre dedicati ad alcuni dei titoli più acclamati e celebri per PlayStation 4, console di ultima generazione e marchio Sony – che a fine anno lascerà il passo all’attesissima PS5 -, e per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, ammiraglie di casa Nintendo che fanno di flessibilità e portabilità i loro cavalli di battaglia. Offerta ... Leggi su optimagazine

spazioitech : #Offerte #Amazon 1 Settembre 2020 | #Samsung Galaxy S20+ ed altro in sconto! #SpazioiTech - MatteoOpc : #Offerte #Amazon 1 Settembre 2020 | #Samsung Galaxy S20+ ed altro in sconto! #SpazioiTech - Denymexi : #Offerte #Amazon 1 Settembre 2020 | #Samsung Galaxy S20+ ed altro in sconto! #SpazioiTech - PianetaDeals : NIZZIN Faith Maglia a Maniche Lunghe, Grigio (Mid Grey) [#Abbigliamento] 7,06€ - PianetaDeals : MINIMO STORICO Marchio Amazon - find. SHANA-S-1A-58, Con Cinturino Alla Caviglia Donna [#ScarpeEBorse] 6,82€… -