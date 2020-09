Napoli, seduta mattutina a Castel di Sangro (Di martedì 1 settembre 2020) Nono giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. Al mattino la squadra ha lavorato sul campo B iniziando la sessione con torello e riscaldamento su circuito. Successivamente esercizi di passaggio e seduta tattica. Chiusura con lavoro aerobico. Nel pomeriggio seconda sessione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

