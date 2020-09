Milan vicino a Brahim Diaz: cambia la formula del trasferimento (Di martedì 1 settembre 2020) Il Milan si avvicina a Brahim Diaz: il trequartista del Real Madrid si trasferirà in prestito secco. Le ultime Il Milan si avvicina sempre di più a Brahim Diaz. Il trequartista classe ’99 lascerà il Real Madrid in prestito secco fino a giugno, quando le parti discuteranno di un eventuale trasferimento a titolo definitivo. Come riportato da Sky Sport, accantonata l’ipotesi inizialmente prevista del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei blancos. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Milan sempre più vicino a Brahim Diaz: le ultime - AntoVitiello : Il #Milan lavora su 3 fronti, con la priorità al rinnovo di #Ibrahimovic (ancora oggi telefonate con Raiola). #Diaz… - zfon99 : @tefra18 Per favore, mi spieghi precisamente il punto dove il Milan è vicino alla bancarotta? Forse non sai che il… - tefra18 : Anche il Milan che a livello finanziario è vicino alla bancarotta sta investendo in questo mercato. E devo dire che… - richispurs : @masini_calcio @86_longo Bakayoko molto meno vicino di ciò che si pensi.. il milan valuta altro al momento -