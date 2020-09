Marsha P. Johnson, una statua dedicata all'icona trasgender (Di martedì 1 settembre 2020) Today, Marsha P. Johnson State Park becomes the first State Park to honor an LGBTQ person. NY is ... Nel documentario del 2012 Pay It No Mind - The Life and Times di Marsha P. Johnson ci sono alcune ... Leggi su repubblica

LA petizione online è stata firmata da 166mila persone. La statua di Marsha P. Johnson sorgerà vicino al municipio della sua città natale, Elizabeth, in New Jersey, al posto di quella di Cristoforo Co ...

Marsha P. Johnson, un parco statale di New York ha ora il suo nome

Nel giorno del suo 75° compleanno, Marsha P. Johnson è stata finalmente celebrata con l’intitolazione di un parco statale di New York, a Brooklyn. Il Marsha P. Johnson State Park, che è così diventato ...

LA petizione online è stata firmata da 166mila persone. La statua di Marsha P. Johnson sorgerà vicino al municipio della sua città natale, Elizabeth, in New Jersey, al posto di quella di Cristoforo Co ...Nel giorno del suo 75° compleanno, Marsha P. Johnson è stata finalmente celebrata con l'intitolazione di un parco statale di New York, a Brooklyn. Il Marsha P. Johnson State Park, che è così diventato ...