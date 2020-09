Maltempo: tetti scoperchiati, alberi divelti, palazzetti dello sport inagibili ad Arzignano, chiamate squadre RDN. Oltre 3.000 interventi dei Vigili del Fuoco al Nord [FOTO] (Di martedì 1 settembre 2020) Il comune di Arzignano in provincia di Vicenza, è stato pesantemente coinvolto dall’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia settentrionale, in particolare con un ciclone che si è abbattuto nei territori della valle del Chiampo, riporta un comunicato stampa di Rescue Drones Network (RDN). I danni sono diffusi e ingenti: tetti scoperchiati, alberi divelti, palazzetti dello sport inagibili. Per poter valutare adeguatamente i danni la Polizia Locale e l’Amministrazione comunale hanno chiesto l’intervento dei team di pronta partenza di Rescue Drones Network che si sono attivati subito dopo la chiamata alla centrale operativa nazionale. A coordinare le operazioni condotte ... Leggi su meteoweb.eu

Continuano senza sosta da sabato gli interventi dei vigili del fuoco di Vicenza e provincia, supportando da squadre di colleghi giunti da fuori provincia, in particolare sull’area dell’Ovest da Arzign ...

Maltempo, sopralluogo di Zaia nel Vicentino. Danni a 150 case

Il governatore del Veneto Luca Zaia è stato in sopralluogo domenica nel Vicentino, una delle zone più colpite sabato dalla nuova ondata di maltempo, con una tromba d’aria che solo ad Arzignano ha caus ...

