La sostenibilità è un gioco da bambini: al via progetto Ecoesione dell’Università di Pisa sul rapporto tra politiche sociali e ambientali (Di martedì 1 settembre 2020) Creare un gioco di ruolo per spiegare ai bambini il rapporto fra politiche ambientali e sociali con l’idea che si può vincere, ma solo tutti insieme. E’ questa una delle iniziative programmate nell’ambito di Ecoesione, un progetto del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa appena finanziato dal Ministero dell’Ambiente con circa 150mila euro per 18 mesi, riporta un comunicato stampa dell’Università Pisana. “Stiamo cercando di coinvolgere anche le scuole del territorio – racconta Simone D’Alessandro, professore dell’Ateneo Pisano e responsabile del progetto ... Leggi su meteoweb.eu

