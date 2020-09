La modella brutta di Gucci e l’ideologia dell’«io valgo» che ha fatto più danni di Carlo in Francia (Di martedì 1 settembre 2020) Lo so, lo so: ogni articolo che avete letto sulla body positivity era di struggente imbecillità. E quindi, se vi venisse il sospetto che questo articolo ragionasse sulla body positivity, chiudereste rapidamente il browser borbottando che piuttosto impiegate i prossimi tre minuti a leggere una pagina di Guerra e pace. Per fortuna io non ho intenzione di parlare di body positivity, anzi: se mi sentite usare le parole “body positivity” siete autorizzati a prendermi a coppini. Non voglio neanche parlare della modella di Gucci, quella della cui estetica una pletora di appena rientrati da Marte che si sono persi gli ultimi decenni di storia della moda sta dibattendo da giorni. E non voglio parlare di quella conduttrice televisiva che pesa trenta chili da bagnata e che, per farci vedere quant’è una di noi, si pizzica ... Leggi su linkiesta

