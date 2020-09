La Francia alla resa dei conti con i killer di "Charlie Hebdo" (Di martedì 1 settembre 2020) Francesco De Remigis Il processo show nell'aula bunker di Parigi: 14 imputati rischiano l'ergastolo per "complicità" Più di cinque anni dopo le stragi che hanno segnato l'inizio dell'ondata terroristica che in Francia ha provocato 258 morti, domani a Parigi si apre un processo senza precedenti: tre scene del crimine, 17 omicidi, azioni coordinate e di una violenza inaudita. È il procedimento per gli attacchi contro la redazione di Charlie Hebdo, di una poliziotta di Montrouge e dell'Hyper Cacher dell'Avenue de la Porte de Vincennes. Primo processo per terrorismo a essere filmato in virtù del suo «interesse per la costituzione degli archivi storici di giustizia», il Charlie Hebdo era programmato prima dell'estate, poi rinviato causa Covid. Ora nella ... Leggi su ilgiornale

