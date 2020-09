La corsa al vaccino preoccupa gli esperti: 'C'è troppa fretta' (Di martedì 1 settembre 2020) Nella gara a chi arriva prima ad un per il , alla velocità sembra sia subentrata la fretta. Con il rischio però che alla fine a pagarne le spese siano i pazienti. Ecco perché la presa di posizione del ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Corsa impari per il #vaccino anti-#Covid, favoriti i Paesi ricchi. #Nature, accaparrati oltre 2 miliardi di dosi… - Agenzia_Ansa : E' corsa al #vaccino anti-influenza. Le Regioni chiedono 40% di dosi in più. #Farmindustria, ce la faremo #ANSA - ConsumForum : RT @FederfarmaITA: Popolazione attiva rischia di restare senza vaccino antinfluenzale. @Roberto_TobiaFF, Segretario #Federfarma: “Le farmac… - sassari68 : RT @askanews_ita: 'Così si rischia un farmaco pericoloso' (Walter Ricciardi sulla corsa al vaccino Usa-Russia) - askanews_ita : 'Così si rischia un farmaco pericoloso' (Walter Ricciardi sulla corsa al vaccino Usa-Russia)… -

Nella gara a chi arriva prima ad un vaccino per il Covid, alla velocità sembra sia subentrata la fretta. Con il rischio però che alla fine a pagarne le spese siano i pazienti. Ecco perché la presa di ...È sempre più evidente come la salute umana e quella animale siano strettamente interconnesse e come sia necessario ed urgente modernizzare gli strumenti a disposizione della medicina veterinaria per r ...