Jamie Foxx e sua figlia Corinne star della comedy Dad Stop Embarassing Me (Di martedì 1 settembre 2020) Jamie Foxx e sua figlia Corinne saranno i protagonisti della serie, di genere comedy, Dad Stop Embarassing Me. Jamie Foxx e sua figlia Corinne saranno le star della nuova comedy prodotta per Netflix intitolata Dad Stop Embarassing Me, un progetto particolarmente personale visto che gli episodi si ispireranno al rapporto esistente tra i due protagonisti nella vita reale. La star del cinema è reduce del successo del film Project Power, realizzato proprio per la piattaforma di streaming. Nel cast di Dad Stop Embarassing Me ci saranno anche David ... Leggi su movieplayer

