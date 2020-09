James, pupillo di Ancelotti, all'Everton: annuncio imminente (Di martedì 1 settembre 2020) James Rodriguez, trequartista del Real Madrid, ha trovato l'accordo con l'Everton di Carlo Acelotti. Secondo il Daily Telegraph, il colombiano starebbe per firmare un contratto triennale per i Toffies. Leggi su tuttonapoli

Sembra solo questione di giorni, forse di ore, e poi le strade di James Rodriguez e del Real Madrid si separeranno in maniera definitiva. Il trequartista colombiano, stando alle indiscrezioni provenie ...Calciomercato in continua evoluzione. Carlo Ancelotti potrebbe finalmente ritrovare il suo pupillo James Rodriguez. Il talento colombiano non rientra più nei piani di Zidane al Real Madrid e vuole and ...