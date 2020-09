Istat, a luglio l’occupazione torna a crescere Dopo 4 mesi di calo il tasso risale al 58,7% (Di martedì 1 settembre 2020) L’aumento dell’occupazione su base mensile coinvolge maggiormente le donne, i dipendenti e tutte le classi d’età, a eccezione dei 25-34enni Leggi su corriere

istat_it : Dopo quattro mesi di flessioni consecutive, a luglio l’occupazione torna a crescere su base mensile (+85mila). L’au… - fattoquotidiano : Istat: “A luglio occupati in crescita dopo 4 mesi di flessioni: +85mila (80mila sono donne). Ma rispetto a febbraio… - istat_it : A luglio il tasso di disoccupazione sale al 9,7% (+0,5 punti) quello di inattività scende al 35,8% (-0,6 punti)… - MicheleFaioli : RT @AGarnero: Come sappiamo, al momento il calo occupazionale è stato assorbito interamente dai contratti a termine. Ma non dimentichiamo i… - MicheleFaioli : RT @AGarnero: Una buona notizia per il #1settembre: a luglio l'occupazione riprende a crescere dopo quattro mesi di crollo. Ma la strada da… -