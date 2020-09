In arrivo il ray-tracing per la versione PC di Fortnite, l’annuncio di Nvidia (Di martedì 1 settembre 2020) Nvidia ha annunciato martedì che Epic Games sta portando il ray-tracing in tempo reale sulla versione PC di Fortnite. L’annuncio è arrivato come parte della live stream sulla scheda grafica Ampere dell’azienda. Fortnite supporterà DLSS 2.0, la funzionalità di Nvidia che utilizza l’IA per aumentare il frame rate mantenendo al massimo gli effetti di ray tracing. Il video clip qui in calce mostra alcune riflessi di superficie ad alta fedeltà. Quando il ray tracing è stato lanciato con la serie RTX 2000, Nvidia ha faticato ad attrarre giochi su larga scala per adottarlo subito. Ma il supporto a questa nuova e strabiliante tecnologia sta crescendo, e Fortnite ... Leggi su nonsolo.tv

