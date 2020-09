Il mio vicino Totoro: nonni giapponesi costruiscono una replica della fermata del bus per i nipoti (Di martedì 1 settembre 2020) Una coppia di nonni ha realizzato il regalo più bello per i propri nipotini: una fermata d'autobus... a forma di Totoro, e la magia dello Studio Ghibli diventa realtà. Follie giapponesi. Una volonterosa coppia di nonni ha costruito per i loro nipotini una fermata d'autobus a forma di Totoro, buffo protagonista del capolavoro di Hayao Miyazaki Il mio vicino Totoro. Il mio vicino Totoro è una delle opere più immaginifiche e popolari dello Studio Ghibli. Il film diretto da Hayao Miyazaki nel 1988 continua ancora oggi a catturare l'attenzione e la fantasia del grande pubblico tanto da spingere una coppia di nonni ... Leggi su movieplayer

