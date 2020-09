Il Covid peggio di Satana: il virus fa crollare gli esorcismi. Il diavolo non si scaccia con guanti e mascherine (Di martedì 1 settembre 2020) Il Covid peggio del demonio: il virus fa crollare gli esorcismi. E costringe comunque a una rivisitazione della pratica: ora il diavolo si scaccia con guanti e mascherine. Dunque, la pandemia ha fatto crollare anche gli esorcismi. Prima il lockdown, poi le norme rigorose per arginare i contagi da coronavirus, sta di fatto che oggi gli esorcismi sono in calo e il diavolo, laddove capita di dovere agire, si scaccia con guanti e mascherina. «Gli esorcismi effettivamente sono diminuiti – registra all’Adnkronos il teologo esorcista don Matteo De Meo – e laddove è possibile si ... Leggi su secoloditalia

