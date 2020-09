“Il batterio killer nei rubinetti dell’ospedale di Verona ha ucciso 4 neonati e ne ha infettati 96” (Di martedì 1 settembre 2020) Sono stati 96 in tutto i neonati colpiti dagli effetti del Citrobacter: 9 rimasero cerebrolesi. Riapre il reparto neonatale Leggi su lastampa

Corriere : Il terribile batterio era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neo… - Corriere : Verona, nel rubinetto dell’ospedale il batterio killer che ha ucciso quattro neonati e ne ha infettati 96 - RaiNews : Il batterio killer che si sarebbe annidato in un rubinetto dell’acqua usato dal personale della Terapia intensiva n… - Marilenapas : RT @RaiNews: Il batterio killer che si sarebbe annidato in un rubinetto dell’acqua usato dal personale della Terapia intensiva neonatale de… - SecolodItalia1 : Neonati morti all’ospedale di Verona, il batterio killer si annidava in un rubinetto -

Ultime Notizie dalla rete : “Il batterio Sesderma presenta Lactyferrin Defense:a base di lattoferrina e vitamina C Affaritaliani.it