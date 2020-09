Horner, motore Ferrari? 'Vittorie negate a Red Bull nel 2019' (Di martedì 1 settembre 2020) Commenta l'assenza di competitività della Ferrari vista a Spa da un'altra prospettiva, Christian Horner . Lo fa guardando al 2019 dei dubbi sulla power unit di Maranello, giunti a sintesi nell'accordo ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

autosprint : #Horner, motore #Ferrari? 'Vittorie negate a #RedBull nel 2019' - zumpkin : RT @enricopirina: Horner: il motore 2019 della Ferrari ci è costato soldi e vittorie. Ferrari: le sospensioni 2016 della RB ci sono costate… - refrefref22 : RT @enricopirina: Horner: il motore 2019 della Ferrari ci è costato soldi e vittorie. Ferrari: le sospensioni 2016 della RB ci sono costate… - enricopirina : Horner: il motore 2019 della Ferrari ci è costato soldi e vittorie. Ferrari: le sospensioni 2016 della RB ci sono c… - zumpkin : E #Binotto, #Camilleri e #Elkann non hanno niente da dire??? Toto Wolff: 'Ci sono alcuni dei miei che ci hanno rime… -

Commenta l’assenza di competitività della Ferrari vista a Spa da un’altra prospettiva, Christian Horner. Lo fa guardando al 2019 dei dubbi sulla power unit di Maranello, giunti a sintesi nell’accordo ...Binotto, team principal Ferrari, parla del GP del Belgio come una tempesta che ha imperversato sul Cavallino, ma non vuole sentire parlare di crisi della Scuderia. I problemi, invece, non sono solo te ...