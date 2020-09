F1 Passion | Giovinazzi vorrebbe regalare un sorriso ai tifosi italiani al Gp di Monza (Di martedì 1 settembre 2020) Ha bisogno di riscatto Antonio Giovinazzi dopo la pessima prestazione di Spa. Il pugliese è andato a sbattere contro le barriere nella prima parte di gara, costringendo anche al ritiro George Russell. Per il pilota dell’Alfa Romeo arrivano adesso le due gare di casa, prima fra tutte Monza, dove l’anno scorso riuscì a conquistare due punti dopo una bella gara, riscattando anche all’epoca il botto del Belgio, ben più pesante, visto che si trovava in settima posizione a un giro dal termine. “La mia gara di casa significa sempre qualcosa di speciale, specialmente quest’anno – ha detto Giovinazzi. L’Italia ha sofferto molto nel 2020 e sono determinato a fare del miglio meglio per far sorridere la mia gente. Non sarà la stessa cosa senza i tifosi in ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Passion Giovinazzi Giovinazzi: “Chiedo scusa al team e a Russell” FormulaPassion.it Giovinazzi: “Voglio regalare un sorriso agli italiani”

Per il Biscione non si tratta di una stagione facile, costretto com’è a una difesa all’angolo, soprattutto nelle gare dove la power unit. Doveva però esserla anche Spa-Francorchamps, ma proprio in Bel ...

Incidente Giovinazzi: FIA preoccupata dal distacco della ruota

Il Gran Premio del Belgio è stato condizionato da uno spettacolare incidente che all’11esimo giro ha messo fuori combattimento l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e, successivamente, la Williams di Geo ...

Per il Biscione non si tratta di una stagione facile, costretto com’è a una difesa all’angolo, soprattutto nelle gare dove la power unit. Doveva però esserla anche Spa-Francorchamps, ma proprio in Bel ...Il Gran Premio del Belgio è stato condizionato da uno spettacolare incidente che all’11esimo giro ha messo fuori combattimento l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e, successivamente, la Williams di Geo ...