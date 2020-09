Elisa di Rivombrosa, Ultima Puntata: il Matrimonio di Elisa e Fabrizio! (Di martedì 1 settembre 2020) Elisa di Rivombrosa, trama Ultima Puntata: Fabrizio tenta la fuga ma viene nuovamente arrestato insieme ad Angelo. Con un escamotage Elisa consegna la lista dei congiurati al re, avvicinandosi così al lieto fine… La prima stagione di Elisa di Rivombrosa ha fatto compagnia, in replica, per tutta l’estate a milioni di telespettatori. Ora è arrivata l’Ultima Puntata e di conseguenza, Fabrizio ed Elisa possono avere il loro lieto fine. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Elisa di Rivombrosa: dove eravamo ... Leggi su uominiedonnenews

Elisa di Rivombrosa, anticipazioni delle puntata in onda sabato 29 agosto alle 14:10. Trama, cast della serie. Oggi su Canale 5 torna con due puntate, una delle fiction più famose degli anni duemila, ...

