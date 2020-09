Denise Pipitone, l’accusa della mamma: “16 anni di silenzi e vigliaccheria” (Di martedì 1 settembre 2020) A sedici anni esatti dalla scomparsa di sua figlia, Denise Pipitone, Piera Maggio affida a un post su Facebook tutta la sua rabbia e la sua delusione. Sono passati sedici lunghissimi anni dalla scomparsa di Denise Pipitone e nelle scorse ore, in occasione del triste anniversario, sua mamma Piera Maggio ha affidato a un post … L'articolo Denise Pipitone, l’accusa della mamma: “16 anni di silenzi e vigliaccheria” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Sono passati esattamente 16 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba diventata simbolo di uno dei misteri più tristi della cronaca italiana. Da allora, i genitori non si sono mai dati pace. L ...Palermo, 1 set. (Adnkronos) - "Sedici anni di silenzi, di non verità e di vigliaccheria!Tu, che hai rapito Denise, e i tuoi complici, siete delle m...! I bambini non si toccano!". Così su Fb Piera Mag ...