Daniela Martani via da Radio Kiss Kiss: "Decisione subita. Le mie opinioni sul Covid stavano scomode" (Di martedì 1 settembre 2020) Un addio apparentemente definitivo quello di Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello nonché attivista animalista e vegana, a Radio Kiss Kiss, emittente Radiofonica nella quale lavorava da ormai tre anni all'interno del programma Pippo Pelo Show. Proprio nelle ultime ore, secondo quanto dichiarato da lei stessa, Daniela Martani avrebbe dovuto abbandonare il suo ruolo di speaker a Radio Kiss Kiss a causa delle sue opinioni scomode a proposito di Coronavirus.La ex hostess di Alitalia, in una lunga lettera, spiega i motivi della separazione dall'emittente

Nel 2009 divenne il simbolo della lotta dei dipendenti Alitalia. Oggi, più di dieci anni dopo, Daniela Martani non ha certo lo stesso appeal e i risultati dell'ennesima battaglia sono deludenti.

