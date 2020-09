Da Termini Imerese a Ustica durante il lockdown, la disavventura di due terrapiattisti (Di martedì 1 settembre 2020) Il viaggio di due terrapiattisti durante il lockdown. Zichichi: “Cercavano la fine della Terra”. ROMA – Il viaggio di due terrapiattisti è stato raccontato da Salvatore Zichichi a La Stampa. In realtà più che viaggio una disavventura per la coppia veneta che ha cercato con una barchetta di arrivare a Lampedusa per dimostrare la fine della Terra. Una traversata che è finita a Ustica con i due che hanno tentato la fuga per non trascorrere una quarantena in mare a Palermo. Anche in questo caso un tentativo fallito con la Capitaneria che li ha recuperati dopo tre ore dal tentativo. Il viaggio dei due terrapiattisti La particolare storia è stata raccontata da Salvatore Zichichi a La Stampa: “La coppia ... Leggi su newsmondo

