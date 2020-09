Coronavirus:nuovo calo contagiati, sono 978. 8 i morti ++ (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA, 01 SET - Di nuovo in calo i contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 978 i nuovi casi, 18 meno di ieri. Otto le vittime, due in più di ieri. In aumento il numero dei tamponi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

RegioneER : #Sanità. Nasce in #EmiliaRomagna un nuovo studio, pubblicato su @TheLancet, sulle cause della mortalità da #Covid19… - Agenzia_Ansa : Molti studenti in Cina hanno iniziato oggi il nuovo anno scolastico. A Wuhan, la megalopoli epicentro dell'epidemia… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo calo dei contagiati: sono 978. Otto i morti. Oltre 20mila i tamponi in più nelle ultime 24 ore… - SIVeLP : Un farmaco per gatti potrebbe essere efficace contro il nuovo coronavirus - occhio_notizie : Coronavirus ad Aversa, nuovo caso positivo: sono 70 i contagiati in città -