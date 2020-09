Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi primo settembre (Di martedì 1 settembre 2020) I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi primo settembre 2020 sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese Coronavirus: la protezione civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 978 nuovi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 270.189. Gli attualmente positivi si attestano ad un totale di casi pari a 26.547. I guariti di oggi sono invece 291, per un totale di 207.944. Purtroppo, si registrano anche altre 8 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 35.491. Aumentano di ben 13 unità i ricoveri in terapia intensiva che si attestano a quota 107. Si registra ancora un ... Leggi su zon

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 settembre: 978 nuovi casi e 8 morti nell... - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino di oggi 1 settembre: nuovi casi in calo +978, otto morti - SkyTG24 : #Covid19 ?? sotto quota mille i nuovi casi (978) ?? aumentano i tamponi (81.050) - infoitsalute : Coronavirus, il bollettino di oggi 1 settembre: 978 nuovi casi e 8 morti - infoitsalute : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 settembre: 978 nuovi casi e 8 morti nelle ultime 24 ore -