Come giocherebbe l'Inter a centrocampo con gli innesti di Vidal e Kanté? (Di martedì 1 settembre 2020) Sono due i nomi cerchiati in rosso da Antonio Conte nella lista degli obiettivi dell'Inter per rinforzare il centrocampo del'Inter 2020/21: Vidal e Kanté Leggi su 90min

dydsix : 'Dove giocherebbe Boga nel limitatissimo 352 ?' Qui vedo solo illimitati pregiudizi su Conte. Boga é un ala sinist… - oliviacuz : RT @amare_roma_1927: Come giocherebbe la @OfficialASRoma per @SkySport ad oggi. - amare_roma_1927 : Come giocherebbe la @OfficialASRoma per @SkySport ad oggi. - ema_sct : RT @willy_signori: L’ultima frase è la chiave di tutto. Perché uno come De Sciglio giocherebbe titolare in molte squadre d’Europa, magari n… - Romanito_21 : RT @willy_signori: L’ultima frase è la chiave di tutto. Perché uno come De Sciglio giocherebbe titolare in molte squadre d’Europa, magari n… -

Ultime Notizie dalla rete : Come giocherebbe Come giocherebbe il Milan con l'arrivo di Tonali? 90min City pronto a ricoprire d'oro Messi: mezzo miliardo per 5 anni e futuro a New York?

Il futuro di Messi sarebbe dunque già apparecchiato, con buona pace di chi ancora spera d’inserirsi in una trattativa all’apparenza definita in ogni dettaglio. Sì perché, secondo le anticipazioni di S ...

Addio Kolarov, la conferma del ct serbo: 'Sta passando a un club più grande della Roma'

Le parole di Tumbakovic in conferenza stampa: 'Fosse per me giocherebbe ancora a lungo'. Fosse per me giocherebbe ancora a lungo' . Secondo gli ultimi report resterebbe da limare solo la differenza tr ...

Il futuro di Messi sarebbe dunque già apparecchiato, con buona pace di chi ancora spera d’inserirsi in una trattativa all’apparenza definita in ogni dettaglio. Sì perché, secondo le anticipazioni di S ...Le parole di Tumbakovic in conferenza stampa: 'Fosse per me giocherebbe ancora a lungo'. Fosse per me giocherebbe ancora a lungo' . Secondo gli ultimi report resterebbe da limare solo la differenza tr ...