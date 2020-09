Chiara Ferragni in lacrime su Instagram: «Solo chi ha un cuore può capirmi» (Di martedì 1 settembre 2020) Chiara Ferragni in lacrime su Instagram: «Solo chi ha un cuore può capirmi». Dopo essere tornati a casa dalle vacanze in Sardegna, Chiara, Fedez e il piccolo Leone sono tornati alla vita di tutti giorni. E i fan dei Ferragnez, grazie ai social, non si perdono un aggiornamento. E’ sera come le altre ma quando di mezzo ci sono Chiara Ferragni e Fedez lo show è assicurato. Questa volta la colpa, si fa per dire, è di Fedez che ha beccato la moglie intenta a guarda un cartone sdraiata sul divano insieme al figlio Leone. Niente di strano se non fosse che Chiara Ferragni si è sciolta letteralmente in lacrime e, stando a quanto ... Leggi su attualitavip.myblog

LaStampa : Chiara Ferragni: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay” - porcamervda__ : RT @_valslife: e dopo due anni ancora bramo i vestiti indossati da chiara ferragni al matrimonio ed alla festa post matrimonio https://t.co… - candyvomiting : RT @_valslife: e dopo due anni ancora bramo i vestiti indossati da chiara ferragni al matrimonio ed alla festa post matrimonio https://t.co… - WeAreMaaaars : RT @itsmc17: DUE ANNI FA AGGIORNAVO CONTINUAMENTE LA HOME DI INSTAGRAM PER VEDERE NUOVE STORIE SUL MATRIMONIO DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ .… - valenciagaa_ : io così mentre guardo il video del matrimonio di chiara ferragni e fedez per il loro secondo anniversario -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni fa pace con Morgese grazie al maxi dividendo che arriva da Tbs Crew Business Insider Italia Chiara Ferragni a Palazzo Barberini: prove tecniche di polemica

Cosa c’è in comune tra la Venere di Botticelli, conservata nelle collezioni delle Gallerie degli Uffizi, e il Trionfo della Divina Provvidenza, affresco realizzato da Pietro da Cortona nel salone del ...

Uomini e Donne: è bufera attorno alla nuova giovanissima tronista

Ancora deve avere inizio la nuova stagione di Uomini e Donne ma c’è già aria di bufera attorno a una delle nuove troniste del dating show più seguito di Canale 5. Lei si chiama Sophie Codegoni: qualcu ...

Cosa c’è in comune tra la Venere di Botticelli, conservata nelle collezioni delle Gallerie degli Uffizi, e il Trionfo della Divina Provvidenza, affresco realizzato da Pietro da Cortona nel salone del ...Ancora deve avere inizio la nuova stagione di Uomini e Donne ma c’è già aria di bufera attorno a una delle nuove troniste del dating show più seguito di Canale 5. Lei si chiama Sophie Codegoni: qualcu ...