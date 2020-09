Boca, stop agli allenamenti per 72 ore a causa del Covid-19 (Di martedì 1 settembre 2020) Il Boca Juniors ha comunicato ufficialmente lo stop degli allenamenti per 72 ore. Il motivo? Massimizzare le misure di sicurezza sanitaria dopo i casi di Covid-19 che hanno costretto l’intera delegazione alla quarantena forzata, in attesa dei nuovi tamponi. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

