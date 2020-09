Anticipazioni Daydreamer 7 e 12 settembre: Sanem crea un profumo apposta per Can e tra Ceyda ed Emre le verrà una crisi di nervi (Di martedì 1 settembre 2020) Anticipazioni Daydreamer 7 e 12 settembre: sappiamo che presto ci saranno dei cambiamenti nella programmazione dell’amatissima soap turca, perché lunedì 7 settembre, su Canale 5 tornerà “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. L’appuntamento con Can e Sanem non sarà più al pomeriggio bensì in prima serata, dalle 21.20 fino a circa mezzanotte: per oltre due ore, dunque! Poi, eccezionalmente, ci sarà una puntata sabato 12 dalle 14.45 e fino alle 16 circa, quando ricomincerà “Verissimo” di Silvia Toffanin. Cosa avverrà dunque? Scopriamolo insieme! Anticipazioni Daydreamer 7 settembre: Sanem crea un profumo ... Leggi su pianetadonne.blog

