Whatsapp, la polizia allerta gli utenti: attenzione alla truffa (Di lunedì 31 agosto 2020) Whatsapp sta diventando il “mezzo” utilizzato dagli hacker per mettere in atto una nuova truffa: la polizia allerta tutti gli utenti e offre consigli sul come difendersi. Le truffe sono, purtroppo, all’ordine del giorno. Whatsapp è solo uno dei tanti “mezzi” utilizzati dai cosiddetti cybercriminali per attuare l’ultima truffa: l’appropriazione indebita del profilo Whatsapp. Come … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

m_mugnani : WhatsApp, gli hacker possono 'rubarti' l'account: l'allarme della Polizia - infoitscienza : 'Whatsapp: attenzione all'invio di codice di attivazione'. L'allerta della Polizia Postale - Napolitanteam : WhatsApp, la segnalazione della polizia: attenzione ai codici di attivazione, così rubano i profili -… - MariS_Bo1 : WhatsApp, l'allerta della Polizia: attenzione all'invio codici di attivazione. Così rubano i profili - giorgiotablet : 'Gioie e dolori per WhatsApp' trovarsi altro da fare no? L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare… -