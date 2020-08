Visita fiscale Inps: certificati malattia in calo, dati secondo trimestre 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) La Visita fiscale Inps è tra gli istituti stravolti dall’emergenza sanitaria da coronavirus, a causa del lockdown, delle misure restrittive e della chiusura delle imprese, con forte riduzione dell’attività lavorativa. Stando all’Osservatorio statistico sul Polo unico di tutela della malattia, che riepiloga i dati relativi al secondo trimestre 2020, le visite di controllo fiscale da aprile a giugno 2020 sono risultate in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Visita fiscale Inps secondo trimestre 2020: certificati ... Leggi su termometropolitico

Orari visite fiscali 2020 Inps statali, pubblici e privati: ecco le ultime novità 2020 e notizie, regole e orario visita fiscale 2020. Visto che in Italia le fasce di reperibilità malattia per consent ...Visite fiscali 2020 orari Inps dipendenti pubblici e privati in malattia ivi compresi docenti, insegnanti, aziende private, militari, carabinieri e personale Asl. Ecco le novità e le nuove regole che ...