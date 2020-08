Verona, infortunio Cetin: niente Nazionale per il turco (Di lunedì 31 agosto 2020) Il neo acquisto del Verona non potrà rispondere alla convocazione della Turchia a causa di un infortunio Mert Cetin, neo acquisto dell’Hellas Verona dalla Roma, non potrà rispondere alla chiamata della Turchia a causa di un infortunio, come comunicato dalla squadra gialloblù. «Hellas Verona FC comunica che – a causa di una fascite plantare al piede destro – Mert Çetin non potrà rispondere alla convocazione in Nazionale. Con il benestare della Federazione turca, il difensore gialloblù proseguirà le terapie del caso nel ritiro in Val Gardena». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

