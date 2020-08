Usa, Amazon: ottenuto il permesso per le consegne via drone (Di lunedì 31 agosto 2020) Amazon ha ottenuto il via libera per Prime Air, il servizio delivery via drone, dall’ente USA Faa (Federal Aviation Authority). Enorme passo avanti per le consegne via drone. Dagli Usa la notizia che Amazon ha ottenuto dell’ente regolatore americano Faa (Federal Aviation Authority), l’autorizzazione per le consegne tramite drone. Uno storico traguardo per l’azienda di Jeff Bezos, che aveva pensato da molti anni a una soluzione simile, difficilissima però da mettere in atto. La Prime Air, servizio creato nel 2013 da Amazon per la consegna via aerea, ha dovuto rivedere i piani d’azione moltissime volte. L’obiettivo, secondo i proprietari dell’azienda e-commerce ... Leggi su bloglive

Adnkronos : Usa, #Amazon ottiene via libera per le consegne con i #droni - LaStampa : Amazon, via libera dalle autorità Usa per consegnare i pacchi con i droni - twolighteyes : #Usa, @amazon ottiene via libera per le consegne con i droni - leone52641 : RT @Adnkronos: Usa, #Amazon ottiene via libera per le consegne con i #droni - ComplexVert : RT @Adnkronos: Usa, #Amazon ottiene via libera per le consegne con i #droni -