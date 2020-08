UFFICIALE Cagliari, preso Marin dall’Ajax: il comunicato (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Cagliari ha reso noto l’acquisto dall’Ajax del centrocampista Razvan Marin: il comunicato UFFICIALE del club sardo Il Cagliari ha ufficializzato l’acquisto di Razvan Marin dall’Ajax in prestito con diritto di riscatto. La nota del club sardo. «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Ajax del diritto alle prestazioni sportive di Răzvan Marin che si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con obbligo di riscatto: il calciatore rumeno ha sottoscritto un accordo con il Club rossoblù sino al 30 giugno 2025». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

