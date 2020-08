Trump visiterà Kenosha, la città di Jacob Blake dove continuano le proteste (Di lunedì 31 agosto 2020) Il presidente Donald Trump visiterà la città di Kinosha, in Wisconsin, dove l’afroamericano disarmato Jacob Blake è stato coplito nella schiena da sette spari della polizia e dove continuano le proteste. La visita è prevista per domani, quando il presidente inconterà le forze dell’ordine per capire la gravità dei danni causati dalle proteste. Blake, nel frattempo, rimane paralizzato e non è chiaro se potrà tornare a camminare. LEGGI ANCHE >Il potentissimo messaggio della sorella di Jacob Blake: «Non sono triste e non voglio pietà, sono solo arrabbiata» Cosa sappiamo delle visita di Trump nella ... Leggi su giornalettismo

ytali_ : #Trump martedì visiterà Kenosha dove #JacobBlake è stato ferito dalla polizia; i democratici iniziano a preoccupars… - tthoonee : Trump visiterà Kenosha la prossima settimana. Non incontrerà la famiglia di Blake ma solo il dipartimento di polizi… - AntDiBella : RT @ValentinaInLA: Trump annuncia che visiterà le zone colpite dall’uragano Laura questo fine settimana. Poi ringrazia la figlia Ivanka e… - ValentinaInLA : Trump annuncia che visiterà le zone colpite dall’uragano Laura questo fine settimana. Poi ringrazia la figlia Iva… -